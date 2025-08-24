«Οι γυναικοκτονίες και αυτό το καλοκαίρι μας συγκλονίζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση», αναφέρει ο Τομέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του «για αυτά τα στυγερά εγκλήματα» και αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων.

Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «όμως, δεν αρκούν οι δηλώσεις θλίψης και οι ευχές, οι γυναίκες-θύματα απαιτούν δικαίωση και αλλαγή πολιτικής ώστε να σπάσει ο κύκλος της βίας».

Ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, καθώς έχασε ήδη δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων εφαρμογής του ν. 3500/2006, με τις τροποποιήσεις που έφερε το 2024 και το 2025». Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «προχώρησε για μια ακόμα φορά σε αποσπασματικού και επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις χωρίς ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και αγνοώντας τις πρόσφατες συστάσεις της GREVIO».

Ο Τομέας Ισότητας σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ απαιτεί άμεσα:

– Την πλήρη εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πλήρη ενσωμάτωση των συστάσεων της GREVIO.

– Ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, με σταθερή χρηματοδότηση, περισσότερους ξενώνες, 24ωρες γραμμές βοήθειας, νομική και ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων.

– Συνεχή εκπαίδευση αστυνομικών, δικαστικών και υγειονομικών ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα «σημάδια» και να προστατεύουν αποτελεσματικά τις γυναίκες που απειλούνται.

– Εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για να σπάσει ο κύκλος της σιωπής και να αλλάξουν τα κοινωνικά στερεότυπα που τροφοδοτούν την έμφυλη βία.

«Κάθε καθυστέρηση στοιχίζει ζωές. Η κοινωνία απαιτεί δράση. Οι γυναίκες απαιτούν δικαίωση. Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η αδράνεια είναι συνενοχή. Σπάμε τον κύκλο της βίας», αναφέρει καταληκτικά.