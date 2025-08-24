Δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων, τετελεσμένες και σε απόπειρα, σε καταστήματα και επιχειρήσεις που διαπράχθηκαν σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με την Ομάδα Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Συνελήφθη ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, η οποία περιλαμβάνει δύο ακόμη άγνωστους συνεργούς του, κατηγορούμενους για το ίδιο αδίκημα.

Οι τρεις δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από 10-7 έως 22-8-2025, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετικές συνθέσεις, διέρρηξαν πέντε επιχειρήσεις και δύο καταστήματα, ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν δύο επιπλέον επιχειρήσεις και ένα κατάστημα, σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής, ενώ αφαίρεσαν από το εσωτερικό των πέντε εξ αυτών διάφορα χρηματικά ποσά. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν δύο διαρρηκτικά εργαλεία και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ