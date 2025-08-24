Συναγερμός σήμανε στις αρχές όταν, το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία Γάιδαρος, στη Δροσιά Χαλκίδας, αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στη θάλασσα.

Ευτυχώς, το περιστατικό είχε αίσιο τέλος, καθώς η οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και να βγει σώα.

Το συμβάν -όπως αναφέρει το eviathema.gr σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, σε σημείο όπου ο δρόμος κινείται παράλληλα με την ακτή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί και ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο.

Το όχημα εξετράπη από την πορεία του και κατέληξε στα ρηχά νερά, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών αλλά και όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκίδας για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ παρενέβη και το Λιμενικό Σώμα, λόγω της εμπλοκής θαλάσσιου χώρου.

Η ψυχραιμία της οδηγού ήταν καθοριστική, καθώς μπόρεσε να βγει μόνη της από την καμπίνα και να φτάσει στην ακτή χωρίς να τραυματιστεί. Παρότι σοκαρισμένη, ήταν καλά στην υγεία της και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια της απώλειας ελέγχου διερευνώνται από το Λιμεναρχείο Χαλκίδας.