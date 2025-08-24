Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για φόνο στις ΗΠΑ και περίμενε την εκτέλεσή του αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Το 2008, ο Matthew Caylor βίασε και σκότωσε μια 13χρονη κοπέλα, τη Melinda Hinson. Η κοπέλα έμενε με την οικογένειά της σε ένα τοπικό μοτέλ, όπου γνώρισε τον Caylor. Η καμαριέρα του μοτέλ βρήκε το πτώμα της κάτω από το κρεβάτι δύο ημέρες αργότερα.

Ο άνδρας από τη Τζόρτζια καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού, σεξουαλική κακοποίηση με χρήση βίας και βαριά κακοποίηση παιδιού τον Οκτώβριο του 2009 και καταδικάστηκε σε θάνατο με ψήφους 8-4. Η υπόθεση ήταν μία από τις δεκάδες σε ολόκληρη την πολιτεία της Φλόριντα όπου διατάχθηκαν νέες ακροαματικές διαδικασίες για την επιβολή ποινών μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Φλόριντα το 2016 ότι οι θανατικές ποινές απαιτούν ομόφωνες ψήφους.

Έτσι ορίστηκε νέα ακροαματική διαδικασία για την επιβολή ποινής και ο δικαστής αποφάσισε ότι θα παρέμενε στη φυλακή με θανατική ποινή.

Ο εισαγγελέας της πολιτείας, Larry Basford, επιβεβαίωσε ότι ο Matthew Caylor αυτοκτόνησε την Τρίτη το βράδυ. Σημείωσε ακόμη ότι αυτοκτόνησε την ίδια μέρα που είχε εκτελεστεί ο καταδικασμένος δολοφόνος, Kayle Bates.

«Ο Matthew Caylor ήταν ένας σεξουαλικός δράστης που είχε παραβιάσει τους όρους της αναστολής του στη Τζόρτζια και ήρθε εδώ για μια τελευταία απόδραση στο Μπέι Κάουντι. Μετά από μια δίκη και πολλές εφέσεις, ήξερε ότι αντιμετώπιζε το ίδιο αναπόφευκτο πεπρωμένο με τον Kayle Bates. Με την αυτοκτονία του, έσωσε τους φορολογούμενους της Φλόριντα από πολλά χρήματα», δήλωσε ο Basford.

Ο Matthew Caylor προσπάθησε να εφεσιβάλει την υπόθεσή του για άλλη μια φορά νωρίτερα φέτος, αλλά η έφεση απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας.