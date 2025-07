Την ώρα που το Ισραήλ υποστηρίζει ότι είναι σωστό αυτό που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, επειδή δέχτηκε χτύπημα από οργάνωση που το εβραϊκό κράτος δημιούργησε επί της ουσίας, η Daily Express κυκλοφόρησε με ένα συγκλονιστικό εξώφυλλο.

Στην εικόνα διακρίνεται ο μικρός Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq ένα σκελετωμένο μωρό ενός έτους, που ζυγίζει όσο ένα μωρό τριών μηνών.

«Για όνομα του Θεού, σταματήστε τώρα αυτή την κατάσταση», γράφει το εξώφυλλο.

Our powerful @Daily_Express front page for tomorrow.

The brutal suffering in Gaza must end. The shocking image shows Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, one, who weighs the same as three-month old baby due to the humanitarian crisis following the continued blocking of basic aid… pic.twitter.com/ENWMLYhhJt