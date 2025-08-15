Μια έκρηξη συγκλόνισε τη Νέα Υόρκη, που σημειώθηκε αργά το απόγευμα στο κέντρο του Μανχάταν. Η έκρηξη προκάλεσε σκηνές πανικού, καθώς ένα μεγάλο, πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώθηκε στον ουρανό της πόλης.

Φωτογραφία: @RoseFergulano/X

Αμέσως μετά την έκρηξη, βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Οι εικόνες δείχνουν κατοίκους και περαστικούς να τρέχουν στους δρόμους, στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο. Η ακριβής αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης και οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο για να ερευνήσουν το περιστατικό και να παράσχουν βοήθεια.