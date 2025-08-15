Η άφιξη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα έχει προκαλέσει κύμα οργής και αγανάκτησης στην Ουκρανία.

Σ’υμφωνα με τον Guardian οργισμένες αντιδράσεις έχουν κατακλύσει τα ουκρανικά κοινωνικά δίκτυα, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που δείχνουν Αμερικανούς στρατιώτες να γονατίζουν για να στρώσουν το κόκκινο χαλί για τον Ρώσο ηγέτη.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει με οργή, θυμό και αποστροφή για όσα βλέπουν», μεταδίδει ο ανταποκριτής του Sky News Μάρκ Γουάγκορν. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υποδεχτείς έναν παγκόσμιο ηγέτη, και ο Τραμπ έκανε ό,τι μπορούσε για να προσφέρει μια εντυπωσιακή υποδοχή στον Πούτιν – κάτι που προσβάλλει βαθιά τους Ουκρανούς» προσθέτει.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός Ουκρανού πολίτη:

«Καταλαμβάνει εδάφη, καταστρέφει ολόκληρες πόλεις, σκοτώνει, βιάζει, ληστεύει, απάγει, βασανίζει – και ως αντάλλαγμα τον υποδέχονται με κόκκινο χαλί».

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Ουκρανός δημοσιογράφος Μουσταφά Ναϊέμ, ανάρτησε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) στην οποία Αμερικανοί στρατιώτες γονατίζουν για να στερεώσουν το κόκκινο χαλί στα σκαλοπάτια του αεροσκάφους του Πούτιν, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα:

«Make Kneeling Great Again» (Κάντε το Γονάτισμα Σπουδαίο Ξανά).

Η Όλγκα Ρουντένκο, αρχισυντάκτρια του Kyiv Independent, μοιράστηκε την ίδια φωτογραφία με τη λεζάντα:

«Αυτή θα μπορούσε να είναι η νέα ταπετσαρία στο κινητό του Πούτιν. Αμερικανοί στρατιώτες γονατιστοί κάτω από τα τεράστια γράμματα “RUSSIA”. Στρώνουν το κόκκινο χαλί για έναν εγκληματία πολέμου».

This is Putin’s new phone wallpaper.



American soldiers kneeling under the big letters reading RUSSIA.



To fix the red carpet.



Ένας Ουκρανός στρατιώτης, ο Ολεξάντρ Σολόνκο, έγραψε:

«Λυπάμαι βαθιά για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που αναγκάστηκαν να ξετυλίξουν το κόκκινο χαλί για τον μεγαλύτερο εγκληματία πολέμου, του οποίου το προπαγανδιστικό σύστημα σπιλώνει τη χώρα τους εδώ και πολλά χρόνια».

Ο συμβολισμός της εικόνας δεν πέρασε απαρατήρητος ούτε στη Ρωσία.

Βίντεο που δείχνει Αμερικανούς στρατιώτες να γονατίζουν πάνω στο χαλί κάτω από το αεροσκάφος του Πούτιν, στο οποίο δεσπόζει η λέξη “РОССИЯ” (RUSSIA με κυριλλικά γράμματα), αναρτήθηκε στο Telegram από το ρωσικό ειδησεογραφικό κανάλι Zvezda («Αστέρι»), το οποίο ανήκει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.