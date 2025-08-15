Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε δυσμενή θέση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι πολίτες αρχίζουν αρχίζει να υποστηρίζουν όλο και περισσότερο την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Πρόσφατη δημοσκόπηση του Wall Street Journal έδειξε ότι το 41% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τον πόλεμο, ενώ το 51% τον αποδοκιμάζει (η δημοσκόπηση διεξήχθη σε 1.500 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους από τις 16 έως τις 20 Ιουλίου και έχει περιθώριο σφάλματος 2,5%).

Έρευνα της Pew από τις αρχές Αυγούστου έδειξε ότι το 41% των ενηλίκων δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ για τη διαχείριση του πολέμου, ενώ το 59% δήλωσαν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη (η δημοσκόπηση της Pew έχει περιθώριο σφάλματος 1,8%).

Και οι δύο δημοσκοπήσεις, καθώς και μια για το Fox News στα μέσα Ιουλίου, έδειξαν αύξηση της υποστήριξης για την παροχή βοήθειας της Αμερικής στην Ουκρανία.

Στη δημοσκόπηση του Wall Street Journal, για παράδειγμα, το 58% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της αποστολής πρόσθετης οικονομικής βοήθειας από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία για να υποστηρίξουν την πολεμική προσπάθεια, ενώ το 36% τάχθηκε κατά. Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το 46% που τάχθηκε υπέρ της αποστολής περισσότερης βοήθειας και το 49% που τάχθηκε κατά σε δημοσκόπηση τον Ιανουάριο.