Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στα Χανιά, όπου ένας έφηβος μόλις 14 ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της Πέμπτης, καθώς παρουσίαζε σοβαρά συμπτώματα μέθης.

Το χρονικό της μεταφοράς και η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, ο ανήλικος συμμετείχε σε τοπικό πανηγύρι, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών. Λίγο αργότερα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα βοήθεια και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν επιβεβαίωσαν ότι ο 14χρονος βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου. Ωστόσο, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.