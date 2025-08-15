Ο Ολυμπιακός έχασε χθές από την πρωταθλητρια Ιταλιας Νάπολι με 2-1 αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τα πολύ σκληρά μαρκαρίσματα μεταξύ των παικτών.

Συγκεκριμένα ο Βέλγος σταρ της Νάπολι Κέβιν Ντε Μπρόινε πήγε πολύ άτσαλα, απρόσκετα αλλά και επικίνδυνα πάνω στον νεαρό εξτρέμ του Ολυμπιακού και θα μπορούσε να του είχε κάνει μεγάλη ζημιά.

Ο Ντε Μπρόινε ως γνωστόν ζήτησε συγγνώμη από τον Πνευμονίδη για το σκληρό έως και… εγκληματικό μαρκάρισμά του στο φιλικό της Νάπολι με τον Ολυμπιακό.

Δείτε το βίντεο με τη φάση αυτή καθώς ο Βέλγος σταρ θα μπορούσε να τον είχε χτυπήσει πολύ σοβαρά.

Meanwhile this is perfectly ok … De Bruyne on 18yr old Pnevmonidis. No further comment

pic.twitter.com/eFP2fFIqL6 — Olympiacos EU (@OlympiacosEU) August 14, 2025

Βέβαια και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού αντιμετώπισαν αρκετά σοβαρά το ματς, όπως φάνηκε άλλωστε και από το μαρκάρισμα του Ελ Καμπί, που έκανε έξαλλο τον Αντόνιο Κόντε και λίγο έλειψε να δημιουργήσει σύρραξη, με το βίντεο να γίνεται viral.