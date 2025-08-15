Δεκαοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε ρέμα στο Αλγέρι, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η αλγερινή υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο προάστιο Μοχαμεντία της αλγερινής πρωτεύουσας.

🔴🟢| 🇩🇿 Tragédie en Algérie…

Un autocar de transport de passagers est tombé dans l’oued El Harrach, faisant au moins 18 morts, un bilan malheureusement appelé à s’alourdir.

L’état vétuste du parc de bus et des infrastructures remet en lumière les causes récurrentes de ce type… https://t.co/wBPdByxexk pic.twitter.com/ZsuPLzNhYQ — PhDounia 🎓 (@PhDounia) August 15, 2025

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών, «18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

πηγή: ΑΠΕ