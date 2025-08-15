Ένα πρωτοφανές ατύχημα σημειώθηκε στην Κέρκυρα την Παρασκευή, με τη θεαματική σύγκρουση τριών σκαφών να καταγράφεται σε βίντεο.

Στο υλικό που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ALPHA καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της πρόσκρουσης, στη θαλάσσια περιοχή της Ίσσου. Ειδικότερα, ένα μεγάλο γιοτ με ιταλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν δύο Γερμανοί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία βγήκε εκτός πορείας και με την πλώρη του «καρφώθηκε» στο πλάι αγκυροβολημένου ιστιοπλοϊκού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε και προσέκρουσε πάνω σε δεύτερο ιστιοπλοϊκό που βρισκόταν δίπλα. Όσοι βρίσκονταν κοντά παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι όσα γίνονταν.

Το περιστατικό είχε μόνο υλικές συνέπειες, με τα τρία σκάφη να παραμένουν ακινητοποιημένα στους Οθωνούς.

Δείτε το βίντεο