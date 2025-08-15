Σε μια συνάντηση που θύμιζε αρκετά θεατρική παράσταση οι κινήσεις, τα χαμόγελα και οι χειραψίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα έστειλαν πολλαπλά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.

Η χειραψία – «power move»

Σύμφωνα με την Times of India, ο Τραμπ τράβηξε ελαφρώς τον Πούτιν προς το μέρος του και τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη – μια κίνηση που ειδικοί της γλώσσας σώματος ερμηνεύουν ως προσπάθεια επίδειξης κυριαρχίας. Παράλληλα, το ανοιχτό χέρι του Τραμπ, αφήνοντας τον Πούτιν να τοποθετήσει το δικό του από πάνω, θεωρήθηκε έμμεση παραδοχή ισχύος του Ρώσου ηγέτη.

Ζεστασιά με χαμόγελα

Όπως σημειώνει ο Guardian, η εικόνα ήταν ζεστή και φιλική, με γέλια και στιγμές οικειότητας. Η διαδρομή του Πούτιν στο προεδρικό θωρακισμένο όχημα των ΗΠΑ, το γνωστό “Beast”, έδωσε έναν επιπλέον συμβολισμό «υποδοχής στο κλαμπ των ισχυρών».

Το βλέμμα του CNN – ανησυχία για την Ουκρανία

Παρά την εστίαση άλλων μέσων στις κινήσεις και τα χαμόγελα, το CNN ανέδειξε μιαν άλλη διάσταση.

Σε ανάλυσή του, η σύνοδος χαρακτηρίστηκε ως πιθανή «αργή ήττα» για την Ουκρανία. Το δίκτυο τόνισε ότι η επιλογή της Αλάσκας, η απουσία της Ουκρανίας από το τραπέζι και η πιθανότητα εδαφικών παραχωρήσεων δημιουργούν ένα δυσμενές πλαίσιο για το Κίεβο.

Κατά το CNN, πίσω από την επιφανειακή ζεστασιά, κρυβόταν ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισορροπιών καθώς το αμερικανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε χειραψία μπορεί να κρύβεται ένα γεωπολιτικό μήνυμα με μακροπρόθεσμες συνέπειες.