Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

Πάντως σύμφωνα με τον Guardian, Ρώσοι ρεπόρτερ διαμαρτύρονται για τις συνθήκες διαβίωσης στην Αλάσκα.

Με τα ξενοδοχεία να είναι γεμάτα από την εισροή διεθνών μέσων ενημέρωσης, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι φιλοξενήθηκαν στο γήπεδο της τοπικής ομάδας χόκεϊ επί πάγου, το οποίο είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο Covid κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είχε εξοπλιστεί με στρατιωτικά κρεβάτια που δωρίστηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό.

After being assigned for the night to what appeared to be a disaster evacuation zone, Russian journalists were treated to breakfast of tuna mayo left out overnight, some chips, and an unlimited supply of water (from a drinking fountain).



«Ζούμε σε σπαρτιατικές συνθήκες», ακούγεται ένας δημοσιογράφος να παραπονιέται σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.