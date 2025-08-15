Οι συνταξιούχοι περιμένουν πλέον την καταβολή για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται για την Τρίτη 26 Αυγούστου και την Πέμπτη 28 Αυγούστου, ανάλογα με το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: