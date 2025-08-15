Τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Μαρία Ζαχάροβα μάλιστα σε ανάρτησή της στο Telegram, άσκησε σκληρή κριτική στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι «βρίσκονται σε πλήρη παράνοια».

«Τα δυτικά ΜΜΕ βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως παράνοια, που μετατρέπεται σε πλήρη τρέλα: Για τρία χρόνια μιλούσαν για την απομόνωση της Ρωσίας, ενώ σήμερα είδαν το κόκκινο χαλί με το οποίο υποδέχτηκαν τον Ρώσο Πρόεδρο στις ΗΠΑ».