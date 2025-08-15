Ένας 53χρονος συνελήφθη στο Ρέθυμνο, ο οποίος καλούσε σε περιπολίες για να εντοπιστούν εμπρηστές.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις (fake news), προκαλώντας και διεγείροντας τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 53χρονο άνδρα χθες (14.08.2025), όταν στο πλαίσιο εξακρίβωσης πληροφοριών, διαπίστωσαν πως ανάρτησε στα social media βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι έχει συγκροτήσει ομάδα και πραγματοποιεί περιπολίες για τον εντοπισμό εμπρηστών.

Επίσης, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.