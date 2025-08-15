Με ένα αίσθημα αμερικανικής υπεροχής αλλά και ενσυναίσθησης της ιστορικής στιγμής η επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου στο X καταγράφει με εικόνες στιγμές από την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρχικά η πρώτη ανάρτηση αφορά στην υποδοχή Τραμπ στον Ρώσο ηγέτη και τη θερμή χειραψία.

President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin at the historic summit in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/Mes0sruTNa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Στη συνέχεια η επόμενη ανάρτηση ήταν η χειραψία των δύο ηγετών με φόντο τα προεδρικά αεροσκάφη

HISTORIC Summit with President Donald J. Trump and President Vladimir Putin in Alaska. 🤝 pic.twitter.com/lhsyqVXDnw — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Η επόμενη ανάρτηση του Λευκού Οίκου ήταν να περπατάνε οι δύο ηγέτες στο κόκκινο χαλί με φόντο το Air Force One και το αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος F-22 Raptor με το σχόλιο Historic δηλαδή Ιστορικό!

Η τελευταία ανάρτηση του Λευκού Οίκου ήταν μια κοινή φωτογραφία των δύο ηγετών με φόντο το pursuing peace δηλαδή, αναζητώντας την ειρήνη που είναι και ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ από αυτήν την συνάντηση.