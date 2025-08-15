Με την πτήση μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε η υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού οι δύο πρόεδροι περπάτησαν το κόκκινο χαλί ανάμεσα βέβαια στα αμερικανικά μαχητικά F-22 Raptor και λίγα βήματα πριν την εξέδρα που τους περίμενε, πέταξαν από πάνω τους μαχητικά F-35 και ένα Β-2 βομβαρδιστικό.

The Americans decided to assuage Trump's nervousness about meeting Putin by placing four F22 fighter jet to "greet" Putin as he disembarks. pic.twitter.com/usO6NP1hIH — Joe Quinn (@SeosQuinn) August 15, 2025

Οι συγκεκριμένες πτήσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Ρώσου προέδρου ο οποίος κοίταξε στον ουρανό για να παρακολουθήσει τις πτήσεις των αμερικανικών αεροσκαφών.

Δείτε βίντεο: