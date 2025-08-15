Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από εκτροχιασμό τρένου που έγινε σήμερα Παρασκευή (15/8/2025) στη νότια Δανία ενώ η σιδηροδρομική εταιρεία DSB δήλωσε σε κανάλι ειδήσεων ότι το τρένο «προφανώς συγκρούστηκε με βυτιοφόρο» και ότι έχει συσταθεί ομάδα κρίσης.

🚨 UPDATE: ⚠️ SOUTHERN DENMARK TRAIN CRASH 🇩🇰 – First visuals emerge from derailment site near Tinglev showing overturned carriages and emergency crews at work. Police confirm multiple injuries; investigation underway as rail services remain suspended in the region. pic.twitter.com/TWUiIUw0sw — The_Independent (@TheIndeWire) August 15, 2025

Ο εκτροχιασμός του τρένου έγινε μεταξύ των πόλεων Tinglev και Kliplev στη Δανία, στην περιοχή της Νότιας Γιουτλάνδης, και είχε ως προορισμό το Σόντερμποργκ με τον υπεύθυνο διαχείρισης του συμβάντος να μιλάει για σημαντική καταστροφή.

A passenger train derailed between the towns of Tinglev and Kliplev in the Sønderjylland region of southern Denmark.

A large-scale emergency response from firefighters and other services was prompted by the incident commander's description of the incident as a "major… pic.twitter.com/C6PgWi0VBB — T_CAS videos (@tecas2000) August 15, 2025

#Últimahora 🇩🇰 Varios heridos al descarrilar un tren de pasajeros entre las localidades danesas de #Tinglev y #Kliplev.



Medios locales informan de que el accidente ha sido grave y hablan de «catástrofe».#Dinamarca #Denmark pic.twitter.com/HSa1cTzWvN — eSPAINews (@eSPAINews_) August 15, 2025

Αναφέρθηκαν πολλοί τραυματίες αλλά ο ακριβής αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένουν ασαφείς καθώς η κατάσταση εξελίσσεται.

Σύμφωνα με μια αναφορά της Jydske Vestkysten, μέσο ενημέρωσης στην Δανία, περίπου 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και περίπου 20 παιδιά, έχουν συνοδευτεί έξω από το τρένο και μακριά από τον τόπο του ατυχήματος.

Πολλοί από αυτούς είναι «βρώμικοι» και τυλιγμένοι με πυροσβεστικές κουβέρτες και επιδέσμους, ανέφερε ένας τοπικός δημοσιογράφος που βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος. Πρόσθεσε ότι αρκετοί από αυτούς μπορούν να περπατήσουν μόνοι τους, ενώ άλλοι μεταφέρονται από αστυνομικούς.

Η σιδηροδρομική εταιρεία DSB ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι έχει διακόψει όλες τις διαδρομές μεταξύ των πόλεων Kliplev και Tinglev, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.