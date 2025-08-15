Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από εκτροχιασμό τρένου που έγινε σήμερα Παρασκευή (15/8/2025) στη νότια Δανία ενώ η σιδηροδρομική εταιρεία DSB δήλωσε σε κανάλι ειδήσεων ότι το τρένο «προφανώς συγκρούστηκε με βυτιοφόρο» και ότι έχει συσταθεί ομάδα κρίσης.

Ο εκτροχιασμός του τρένου έγινε μεταξύ των πόλεων Tinglev και Kliplev στη Δανία, στην περιοχή της Νότιας Γιουτλάνδης, και είχε ως προορισμό το Σόντερμποργκ με τον υπεύθυνο διαχείρισης του συμβάντος να μιλάει για σημαντική καταστροφή.

Αναφέρθηκαν πολλοί τραυματίες αλλά ο ακριβής αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένουν ασαφείς καθώς η κατάσταση εξελίσσεται.

Σύμφωνα με μια αναφορά της Jydske Vestkysten, μέσο ενημέρωσης στην Δανία, περίπου 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και περίπου 20 παιδιά, έχουν συνοδευτεί έξω από το τρένο και μακριά από τον τόπο του ατυχήματος.

Πολλοί από αυτούς είναι «βρώμικοι» και τυλιγμένοι με πυροσβεστικές κουβέρτες και επιδέσμους, ανέφερε ένας τοπικός δημοσιογράφος που βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος. Πρόσθεσε ότι αρκετοί από αυτούς μπορούν να περπατήσουν μόνοι τους, ενώ άλλοι μεταφέρονται από αστυνομικούς.

Η σιδηροδρομική εταιρεία DSB ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι έχει διακόψει όλες τις διαδρομές μεταξύ των πόλεων Kliplev και Tinglev, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.