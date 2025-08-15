Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ενός πυροσβέστη στην περιοχή Μπαλά της Πάτρας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς που είχε αναζωπυρωθεί. Ο πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ωστόσο η άμεση επέμβαση των συναδέλφων του απέτρεψε τα χειρότερα.

Άμεση κινητοποίηση της ΕΜΑΚ για τον τραυματία

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 6ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Η ομάδα, με ειδικό εξοπλισμό, κατάφερε να προσεγγίσει το δύσβατο σημείο και να ανασύρει τον τραυματία με ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο πυροσβέστης φέρει τραύμα στο πόδι, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το γεγονός ότι η διάσωση ολοκληρώθηκε άμεσα, χάρη στην άριστη συνεργασία των πυροσβεστών, απέδειξε για άλλη μια φορά τον επαγγελματισμό και την ετοιμότητα των σωστικών συνεργείων. Ο τραυματίας διακομίστηκε αμέσως σε νοσοκομείο της πόλης για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.