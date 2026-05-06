Ένα διαδικαστικό όπως αποδείχθηκε λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους 9 βουλευτές της ΝΔ, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρότι ελέγχονται για πλημμέλημα, διαπίστωσαν ότι το κλητήριο θέσπισμα που έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις αφορούσε σε ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες Newsbeast από τους συνηγόρους τους ενημερώθηκαν ότι επρόκειτο για λανθασμένο διαβιβαστικό, το οποίο αποδόθηκε σε τυπογραφικό λάθος, ενώ ήδη έχουν σταλεί οι διορθωμένες κλητεύσεις για τις 22 Μαΐου.