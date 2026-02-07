Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε χθες, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Αργολίδας Γιάννη Ανδριανό, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζο και από τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε τα εγκαίνια της ορθοπεδικής κλινικής, με το όνομα “Κωνσταντίνος Βρέττος”, μετά τον αγιασμό που τέλεσε ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος. Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου από τη Διοικήτρια Γεσθημανή Κασνακτσόγλου, συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε: «Το νοσοκομείο του Άργους, κατ’ αρχάς, έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Παράλληλα, εγκαινιάζουμε καινούριους χώρους, προχωράμε την ενεργειακή αναβάθμιση, άρα θα έχουμε σύντομα και εξαιρετικά καλύτερες υποδομές. Πιστεύω μέσα στο 2026, θα βρούμε τρόπο να λύσουμε και το θέμα της παιδιατρικής κλινικής, ένα πρόγραμμα περίπου 30 ετών. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, το νοσοκομείο προχωράει μπροστά, συνεχίζουμε την προσπάθεια».

Επόμενος σταθμός, το ΕΚΑΒ Αργολίδας, όπου ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί καμία θέση επικουρικού συμβασιούχου, υπενθυμίζοντας ότι το προσωπικό ενισχύεται αφού φέτος πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες προσλήψεις μονίμων διασωστών μετά από πάρα πολλά χρόνια, κάτι που, όπως είπε, θα εξακολουθήσει.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Θοδωρής Βασιλόπουλος. Στο Γ.Ν. Ναυπλίου υλοποιούνται, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μεταξύ άλλων έργα ανακαίνισης θαλάμων νοσηλείας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και αγοράς νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με προϋπολογισμό 443.000€. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Υπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των έργων και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε την εξής δήλωση: «Σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα είμαστε πάλι εδώ για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων Τ.Ε.Π. Το νοσοκομείο Ναυπλίου έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη πρόοδο. Διαχειρίζεται περίπου τον διπλάσιο αριθμό ασθενών, έχει περισσότερο προσωπικό παρά ποτέ και τώρα με μία σειρά έργων, το κάνουμε κυριολεκτικά καινούριο. Αφού ολοκληρωθούν τα έργα των νέων Τ.Ε.Π., που πιστεύω ότι θα αλλάξουν την εμπειρία των ασθενών από το νοσοκομείο αυτό, μέσα στο 2026 θα έχουμε εντάξει στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και το νοσοκομείο του Άργους και το νοσοκομείο Ναυπλίου, ώστε να δώσουμε και το υπόλοιπο περίβλημα, όχι μόνο την αισθητική όψη που αξίζει, αλλά τη δυνατότητα να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το νοσοκομείο σε καλή κατάσταση και τις επόμενες δεκαετίες».