Στο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, που τελέστηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», παρευρέθηκε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Τιμώντας τη μνήμη των 21 φιλάθλων του Ολυμπιακού που έχασαν τη ζωή τους, πριν από 45 χρόνια, στο γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας, κατέθεσε ένα λουλούδι και δήλωσε:

«Σαράντα πέντε χρόνια μετά την τραγωδία της Θύρας 7, θυμόμαστε τους 21 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και σημάδεψαν για πάντα τον ελληνικό αθλητισμό και την οικογένεια του Ολυμπιακού.

Η μνήμη τους δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ανθρώπινη ζωή.

Σκεφτόμαστε τις οικογένειες των θυμάτων, που τόσα χρόνια κουβαλούν την απώλεια. Και δεν μπορούμε να μη νιώσουμε τον ίδιο πόνο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν, πριν από λίγες ημέρες, στη Ρουμανία.

Ποτέ ξανά».