Η αγορά εργασίας έκλεισε το 2025 με αρνητικό πρόσημο, καθώς το τελευταίο τρίμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από σαφή υπεροχή των αποχωρήσεων και απολύσεων έναντι των προσλήψεων. Τα στοιχεία του ΠΣ Εργάνη δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο χάθηκαν καθαρά 241.031 θέσεις εργασίας, αποτυπώνοντας μια επιβράδυνση που έγινε πιο έντονη προς το τέλος της χρονιάς.

Σε ετήσια βάση, η εικόνα είναι επίσης αρνητική. Συνολικά, μέσα στο 2025, 988.178 εργαζόμενοι είτε απολύθηκαν είτε αποχώρησαν οικειοθελώς από τη δουλειά τους, ενώ 747.147 άτομα κατάφεραν να βρουν νέα θέση εργασίας. Το ισοζύγιο καταγράφει καθαρή απώλεια θέσεων, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες της αγοράς εργασίας, παρά τη σχετική ανθεκτικότητα που είχε επιδείξει νωρίτερα μέσα στο έτος.

Το τέταρτο τρίμηνο αποδείχθηκε το πιο δύσκολο. Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, 726.284 μισθωτοί απολύθηκαν, ενώ 261.894 εργαζόμενοι παραιτήθηκαν οικειοθελώς. Οι συνολικές αποχωρήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσλήψεις, οδηγώντας στο αρνητικό ισοζύγιο των 241.031 θέσεων. Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 301.206 προσλήψεις και 421.225 αποχωρήσεις, τον Νοέμβριο 224.107 προσλήψεις έναντι 320.595 αποχωρήσεων, ενώ τον Δεκέμβριο οι 231.834 νέες προσλήψεις δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν τις 246.358 αποχωρήσεις.

Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο την ελληνική οικονομία. Στο τέλος του 2025, μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις διεθνώς προχώρησαν σε μαζικές περικοπές προσωπικού, επικαλούμενες τη χαμηλή ζήτηση και την επιτάχυνση της αυτοματοποίησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Εταιρείες όπως η Amazon, η Nestlé και η UPS ανακοίνωσαν μειώσεις χιλιάδων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας την εικόνα επιβράδυνσης στις αγορές εργασίας διεθνώς.

Σε επίπεδο κλάδων, η κινητικότητα παρέμεινε έντονη αλλά άνιση. Σε ετήσια βάση, οι συνολικές προσλήψεις ανήλθαν σε 3.383.976, ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 3.306.902. Από αυτές, οι 2.141.413 αφορούσαν απολύσεις ή λήξεις συμβάσεων και οι 1.165.489 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Τον Οκτώβριο, η εκπαίδευση κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων, ενώ η εστίαση βρέθηκε στην κορυφή των απολύσεων. Τον Νοέμβριο, οι περισσότερες αποχωρήσεις σημειώθηκαν στα καταλύματα, ενώ τον Δεκέμβριο παρατηρήθηκε πρόσκαιρη αύξηση προσλήψεων στην εστίαση λόγω της εορταστικής περιόδου.

Σε επίπεδο ειδικοτήτων, οι καλλιτέχνες βρέθηκαν στην πρώτη θέση των προσλήψεων τον Δεκέμβριο, με 28.378 νέες θέσεις, ακολουθούμενοι από σερβιτόρους και μπάρμαν με 19.210 προσλήψεις. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τον εποχικό χαρακτήρα της απασχόλησης σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Θετική εξέλιξη καταγράφεται στο πεδίο της πλήρους απασχόλησης. Το 2025, το ποσοστό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στο 78,5% από 76,4% το 2024, με 106.047 περισσότερους εργαζόμενους σε καθεστώς πλήρους εργασίας. Παράλληλα, μειώθηκε το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις 3,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Συνολικά, το 2025 απασχολήθηκαν 2.460.720 εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 51,85% ήταν άνδρες και το 48,15% γυναίκες. Οι περισσότεροι μισθωτοί εργάζονται στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση και το χονδρικό εμπόριο, κλάδους που συνεχίζουν να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της απασχόλησης, αλλά και έντονες διακυμάνσεις.