Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι αυτοματισμοί και οι συνεχείς οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν φέρει έντονη αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αναρωτιούνται αν το επάγγελμά τους θα υπάρχει σε δέκα ή είκοσι χρόνια. Παρά τις αλλαγές, όμως, υπάρχουν επαγγέλματα που δείχνουν ανθεκτικότητα στον χρόνο, γιατί βασίζονται σε ανάγκες που δεν μπορούν εύκολα να αυτοματοποιηθούν.

Στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκονται τα επαγγέλματα φροντίδας και υγείας. Γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και φροντιστές ηλικιωμένων θα είναι απαραίτητοι όσο υπάρχουν άνθρωποι. Η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη αυξάνει δραματικά τη ζήτηση, ενώ η ανθρώπινη επαφή, η εμπιστοσύνη και η κλινική κρίση δεν μπορούν να αντικατασταθούν από αλγόριθμους.

Αντίστοιχα ανθεκτικά αποδεικνύονται τα τεχνικά και χειρωνακτικά επαγγέλματα. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τεχνικοί θέρμανσης και ψύξης, μηχανικοί συντήρησης, τεχνικοί ανελκυστήρων και ειδικοί δικτύων παραμένουν περιζήτητοι. Όσο εξελίσσονται οι υποδομές και τα «έξυπνα» κτίρια, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για ανθρώπους που μπορούν να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα επιτόπου.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα επαγγέλματα της εκπαίδευσης. Δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτές ενηλίκων και μέντορες δεξιοτήτων δεν περιορίζονται στη μετάδοση γνώσης. Καθοδηγούν, εμπνέουν και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Σε έναν κόσμο όπου οι δεξιότητες αλλάζουν διαρκώς, η διά βίου μάθηση καθιστά αυτά τα επαγγέλματα πιο σημαντικά από ποτέ.

Σημαντικό ρόλο διατηρούν και τα επαγγέλματα ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων. Πυροσβέστες, διασώστες, προσωπικό πολιτικής προστασίας, εργαζόμενοι στην υγεία έκτακτης ανάγκης και ειδικοί στη διαχείριση φυσικών καταστροφών αποτελούν κρίσιμους πυλώνες κοινωνικής ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα σε μια εποχή έντονων κλιματικών φαινομένων.

Παράλληλα, δεν εξαφανίζονται τα επαγγέλματα που βασίζονται στη στρατηγική σκέψη και τη δημιουργικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει κείμενα, εικόνες ή μουσική, αλλά δεν αντικαθιστά τη βαθιά κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα. Σύμβουλοι, project managers, marketers, designers, αρχιτέκτονες και δημιουργοί περιεχομένου με ουσία και στρατηγική ματιά συνεχίζουν να έχουν ρόλο, έστω και με νέες δεξιότητες.

Ιδιαίτερα ανθεκτικός παραμένει και ο τομέας της τροφής και της βασικής παραγωγής. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι στη μεταποίηση τροφίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι απαραίτητοι σε κάθε κοινωνία. Οι πρόσφατες διεθνείς κρίσεις έδειξαν ότι η αυτάρκεια και η ασφάλεια τροφίμων δεν είναι δεδομένες.

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των επαγγελμάτων είναι ότι στηρίζονται σε ανθρώπινες δεξιότητες: κρίση, εμπειρία, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και διαπροσωπική επικοινωνία. Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, το πιο ασφαλές επαγγελματικό στοίχημα δεν είναι η μόδα της στιγμής, αλλά η επιλογή ενός ρόλου που καλύπτει μια διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη.