Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όχι και ο Άνταμ Τσέριν όμως καθώς εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις.

Οι «πράσινοι» δεν είναι σε καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, όπως φάνηκε και στην ήττα από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, έχουν όμως μπροστά τους το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους», όπου θα προσπαθήσουν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα.

Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» για τον αγώνα στο Καραϊσκάκη ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (7/2), μετά το τέλος της οποίας ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκεται ο νεοαποκτηθείς Γιάγκουσιτς, όχι και ο Τσέριν όμως καθώς έκανε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων ενώ εκτός δράσης παραμένουν οι Τουμπά, Πελίστρι, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς και Σισοκό.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού αναφέρει τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ντέρμπι πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό (8/2, 21:00).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Αυτή ήταν η πρώτη προπόνηση για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Γιάννης Κώτσιρας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν (λόγω ενοχλήσεων), Τουμπά, Πελίστρι. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Στη λίστα βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς».