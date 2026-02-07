Συνελήφθη στα διόδια της Τραγάνας Φθιώτιδας ένας 35χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, ενώ έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται καθημερινά στην περιοχή. Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν ακινητοποιήθηκε για έλεγχο.

Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός κυκλοφορίας που έφερε το όχημα δεν αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο Ι.Χ., αλλά σε φορτηγό διαφορετικού χρώματος, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι οι πινακίδες ήταν πλαστές.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί κλεμμένο μία ημέρα νωρίτερα, στις 5 Φεβρουαρίου, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Σε έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκαν ένα κλειδί αυτοκινήτου με ηλεκτρονικό μηχανισμό, δύο πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και ένα κινητό τηλέφωνο. Το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και, μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών, θα αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου και πλαστογραφία πινακίδων κυκλοφορίας και οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.