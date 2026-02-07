Έπειτα από έξι συνεχόμενες ήττες, ο Παναιτωλικός ξέσπασε κόντρα στην ΑΕΛ συντρίβοντάς τη με 4-1 εκτός έδρας και πήγε, περιμένοντας τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων, στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο αγώνας άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους φιλοξενούμενους, καθώς μόλις στο 2ο έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Ματσάν που έδωσε στον Ρόσα και αυτός γύρισε για τον Μπάτζι που με κεφαλιά έκανε το 0-1. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα αλλά ο Κουτσερένκο είπε «όχι» στον Σαγκάλ που ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει και στα επόμενα λεπτά είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή για κάθε ομάδα: Έξω ο Σουρλής και μέσα ο Ναόρ για τους Λαρισαίους, έξω ο Μαυρίας και μέσα ο Εστεμπάν για τους Αγρινιώτες.

Το παιχνίδι είχε αρκετά καλό ρυθμό και η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πλησίασε στο δεύτερο γκολ στο 22′ με το σουτ του Λομπάτο που κόντραρε και έφυγε άουτ, για να το πετύχει τελικά στο 23′: Εκτέλεση κόρνερ από τον Ματσάν, η άμυνα απομάκρυνε και ο Εστεμπάν με τρομερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Σκορ, πάντως, που δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 31′ ο Πέρες έκανε το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Γκαράτε έκανε το 1-2 από κοντά.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη μπήκε, έτσι, ξανά στο παιχνίδι, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όμως ο Παναιτωλικός «χτύπησε» ξανά, με τον Ρόσα να εκτελεί τον Αναγνωστόπουλο εντός περιοχής γράφοντας το 1-3.

Η ΑΕΛ μπήκε στο β’ μέρος με στόχο να μειώσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς για να μπει ξανά στη διεκδίκηση θετικού αποτελέσματος, οι φιλοξενούμενοι όμως ήλεγχαν την κατάσταση, δεν ένιωθαν πραγματική απειλή και στο 73′ εξασφάλισαν οριστικά τη νίκη, καθώς ο Σμυρλής απέφυγε τον αντίπαλό του με ωραίο τρόπο και με σουτάρα έκανε το 1-4.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, με τον Παναιτωλικό να βάζει τέλος στο σερί ηττών και να παίρνει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Παντελάκης (46′ Σίστο), Όλαφσον, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (15′ Ναόρ), Πέρες, Γκαράτε, Σαγκάλ, Τούπτα (78′ Ενγκόι).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (16′ Εστεμπάν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Ματσάν, Λομπάτο (67′ Άλεξιτς), Ρόσα (46′ Σμυρλής), Μπάτζι.