Σε ισχύ θα είναι και αύριο, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω έργων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί της Κυριακής (8/2), η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακόπτεται προσωρινά στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος του αριθμού 23 και στη συμβολή με την οδό Ηροδότου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Επίσης, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 έως 15:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ως εξής:

Στο ρεύμα προς Σύνταγμα, στη δεύτερη από δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα προς Κηφισιά, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των έργων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες, ενώ η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση.