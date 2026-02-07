Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η άγρια δολοφονία μιας 17χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε κανάλι στο Nizza Monferrato, στην περιοχή του Asti, στη βόρεια χώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, ο θάνατός της οφείλεται σε στραγγαλισμό, ενώ τα ευρήματα δείχνουν ότι είχε προηγηθεί βίαιη επίθεση.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 20χρονος φίλος της, ο οποίος, μετά από πολύωρη ανάκριση, ομολόγησε τη συμμετοχή του στο έγκλημα, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το άψυχο σώμα της Ζόε Τρινκέρο εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (6/2), όταν κάτοικος της περιοχής είδε το πτώμα μέσα στο νερό και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο βρίσκονταν και φίλοι της 17χρονης, οι οποίοι την αναζητούσαν, καθώς είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την παρέα τους και τα ίχνη της είχαν χαθεί.

λουλούδια στο σημείο που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε σημάδια ξυλοδαρμού, κακώσεις στον λαιμό και τραύματα στο πρόσωπο, στοιχεία που από την πρώτη στιγμή οδήγησαν τις Αρχές στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζόε εργαζόταν ως σερβιτόρα σε μπαρ της περιοχής και το βράδυ της εξαφάνισής της είχε βγει με φίλους σε μπιραρία της πόλης. Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε με φίλο της, ο οποίος φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή.

Οι έρευνες των ιταλικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες για τον βίαιο θάνατο της ανήλικης.