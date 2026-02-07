Με δύο γκολ του Γιόκερες και ένα του Θουμπιμέντι, η Άρσεναλ καθάρισε με 3-0 τη Σάντερλαντ για την 25η αγωνιστική της Premier League και πήγε στο +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία την Κυριακή (8/2) κοντράρεται με τη Λίβερπουλ εκτός έδρας.

Οι «κανονιέρηδες» είχαν από την αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαχναν τον τρόπο για να φτάσουν στο γκολ, τον οποίο τελικά βρήκαν στο 42′. Το δυνατό συρτό σουτ του Θουμπιμέντι έφερε το 1-0, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να «κλειδώνει» τη νίκη στο β’ μέρος.

Στο 66′ ο Γιόκερες με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 και στο 93′ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά προ κενής εστίας μετά την ασίστ του Μαρτινέλι, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Με αυτή τη νίκη η Άρσεναλ πήγε στους 56 βαθμούς και είναι στο +9 από Άστον Βίλα και Μάντσεστερ Σίτι, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να αναμετράται την Κυριακή (8/2) με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.