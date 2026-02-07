Ο Ολυμπιακός απέκτησε τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον από τη Ρίο Άβε, στην οποία μπορεί να δώσει μέχρι και 27 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει η «O Jogo».

Οι «ερυθρόλευκοι» ενισχύθηκαν στην επιθετική γραμμή τους στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αποκτώντας δύο παίκτες από την πορτογαλική ομάδα που είναι υπό τον έλεγχο του Βαγγέλη Μαρινάκη: Τον εξτρέμ Αντρέ Λουίζ και τον σέντερ φορ Κλέιτον.

Δύο μεταγραφές με τις οποίες ασχολήθηκε η «O Jogo», η οποία αποκαλύπτει και τις οικονομικές λεπτομέρειες. Όπως, λοιπόν, αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ, αν επιτευχθούν όλα τα μπόνους που προβλέπονται στη συμφωνία για τον Αντρέ Λουίζ, τότε οι Πειραιώτες θα δώσουν συνολικά 17 εκατ. ευρώ στη Ρίο Άβε.

Σε ό,τι αφορά τον Κλέιτον, αν επίσης επιτευχθούν όλα τα μπόνους που προβλέπει η συμφωνία των δύο ομάδων, στο ταμείο της Ρίο Άβε θα μπει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Υπό προϋποθέσεις, επομένως, ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει συνολικά 27 εκατ. ευρώ στην πορτογαλική ομάδα για τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, με την «O Jogo» να τονίζει, επίσης, ότι το πλάνο του Μαρινάκη για τη Ρίο Άβε προβλέπει την ανέγερση νέας εξέδρας στο γήπεδο και την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας.