Ομοσπονδιακός δικαστής δημοσίευσε ένα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρι Έπστιν και το οποίο παρέμενε σφραγισμένο για χρόνια στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης του συγκρατούμενού του.

«Με ερεύνησαν για μήνες – ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!!!» ξεκινά το σημείωμα, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα ήταν κατηγορίες που χρονολογούνται πολλά χρόνια πίσω.

«Είναι ευχαρίστηση να μπορείς να επιλέξεις τη στιγμή που θα πεις αντίο», συνεχίζει το σημείωμα.

«Τι θέλετε να κάνω – Να ξεσπάσω σε κλάματα!!», γράφει ακόμη ο χρηματομεσίτης, στον οποίο προσάπτεται σωρεία κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης.

«ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΑΚΑ», καταλήγει, υπογραμμίζοντας τις λέξεις. «ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ!!»

Ο συγκρατούμενος του Έπστιν, Νίκολας Ταρταλιόνε, είπε ότι ανακάλυψε το σημείωμα τον Ιούλιο του 2019, αφού ο Έπστιν βρέθηκε αναίσθητος με ένα κομμάτι ύφασμα τυλιγμένο γύρω από το λαιμό του. Ο Έπστιν επέζησε από το περιστατικό αυτό, αλλά βρέθηκε νεκρός εβδομάδες αργότερα, σε ηλικία 66 ετών, στο πλέον κλειστό Metropolitan Correctional Center στο Κάτω Μανχάταν.

Το σημείωμα δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη από τον δικαστή Κένεθ Μ. Κάρας του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου στο Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης, ο οποίος επιβλέπει την υπόθεση του συγκρατούμενου. Ο δικαστής ενήργησε αφού η εφημερίδα The New York Times υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο την περασμένη Πέμπτη για την αποσφράγιση του εγγράφου και δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ο Ταρταλιόνε περιέγραφε το σημείωμα και πώς ήρθε στην κατοχή του.

Οι «The Times» επισημαίνουν πως δεν έχουν επιβεβαιώσει αν ο Έπστιν έγραψε το σημείωμα, το οποίο κατατέθηκε στο δικαστήριο το βράδυ της Τετάρτης.

Το έγγραφο παρέμεινε κρυφό από το κοινό, ακόμη και όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που αφορούσαν τον Έπστιν, σε μια κίνηση διαφάνειας άνευ προηγουμένου. Οι «The Times» έψαξαν στα αρχεία αυτά και δεν βρήκαν αντίγραφο του σημειώματος. (Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν το είχε δει ποτέ.)

Ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός στο Μπράιαρκλιφ Μάνορ της Νέας Υόρκης, μοιραζόταν το κελί με τον Έπστιν ενώ περίμενε τη δίκη τους σε μια υπόθεση τετραπλού φόνου. Είπε στους Times σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνεντεύξεις από μια φυλακή της Καλιφόρνιας ότι βρήκε το σημείωμα σε ένα γραφικό μυθιστόρημα αφού ο Έπστιν απομακρύνθηκε από το κελί τους μετά την απόπειρα αυτοκτονίας.

«Άνοιξα το βιβλίο για να διαβάσω και εκεί ήταν», είπε ο Ταρταλιόνε. Ήταν γραμμένο σε ένα κομμάτι κίτρινου χαρτιού που είχε σκιστεί από ένα μπλοκ σημειώσεων, είπε.

Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης έκρινε ότι ο θάνατος του Έπστιν ήταν αυτοκτονία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αποκαλύψεις για κενά στην ασφάλεια εντός της φυλακής έχουν γεννήσει ατελείωτες θεωρίες σχετικά με το πώς πέθανε ο Έπστιν και αν δολοφονήθηκε.

Όταν οι αξιωματούχοι της φυλακής ρώτησαν τον Έπστιν για τα κόκκινα σημάδια στο λαιμό του μετά το περιστατικό τον Ιούλιο, αυτός αρχικά είπε ότι ο Ταρταλιόνε τον είχε επιτεθεί και ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις. Ο Ταρταλιόνε αρνείται εδώ και καιρό ότι επιτέθηκε στον Έπστιν, ο οποίος αργότερα είπε στους υπαλλήλους της φυλακής ότι «ποτέ δεν είχε προβλήματα» με τον συγκρατούμενό του.

Ο Ταρταλιόνε είπε ότι έδωσε το σημείωμα στους δικηγόρους του επειδή πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο αν ο Έπστιν συνέχιζε να ισχυρίζεται ότι είχε προσπαθήσει να τον βλάψει. Ο Ταρταλιόνε καταδικάστηκε το 2023 και εκτίει σήμερα τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης. Επιμένει στην αθωότητά του και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Το σημείωμα προφανώς αποτέλεσε μέρος μιας μακροχρόνιας νομικής διαμάχης μεταξύ των δικηγόρων του Ταρταλιόνε. Τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαμάχη τέθηκαν υπό δικαστική σφραγίδα για την προστασία του απορρήτου μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Πριν αποσφραγίσει το σημείωμα, ο δικαστής Κάρας ζήτησε από τα μέρη της υπόθεσης να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αίτημα των Times να δημοσιοποιηθεί το υλικό. Η εισαγγελία των ΗΠΑ στο Μανχάταν, η οποία άσκησε δίωξη στον Ταρταλιόνε, δεν αντιτάχθηκε στη δημοσιοποίηση του σημειώματος. Σε επιστολή προς τον δικαστή, οι εισαγγελείς έγραψαν ότι «φαίνεται να υπάρχει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για τις περιστάσεις που περιβάλλουν τον θάνατο του Έπστιν».

Σημειώνεται πως διάφορες προσωπικότητες έχουν βρεθεί κάτω από το φως των προβολέων επειδή πήγαν στο λεγόμενο «Νησί Έπστιν», στις αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όπου εισαγγελείς λένε πως ο χρηματομεσίτης, που πέθανε στη φυλακή το 2019, εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικες.

Η αναφορά του ονόματος κάποιου στα έγγραφα του φακέλου του Τζέφρι Έπστιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης πάντως δεν σημαίνει προφανώς a priori πως έκανε οτιδήποτε παράνομο.