Αιρετοί των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο κατηγόρησαν την Τετάρτη 6 Μαΐου τον υπουργό Εμπορίου του Ντόναλντ Τραμπ, τον Χάουαρντ Λάτνικ, ότι ψεύδεται για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν, στον οποίο προσάπτεται σωρεία κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης, έπειτα από ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

«Έπειτα από όσα ακούσαμε (…) σε αυτή την κατάθεση, μπορώ με άνεση να πω ότι ο Χάουαρντ Λάτνικ είναι παθολογικός ψεύτης», δήλωσε χαρακτηριστικά στον Τύπο η Δημοκρατική βουλεύτρια Γιάσαμιν Ανσάρι, εξερχόμενη από την ακρόαση.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σούχας Σουμπραμάνιαμ, από την πλευρά του, κάλεσε τον υπουργό να παραιτηθεί. «Αυτά που ακούσαμε στην αίθουσα είναι αδιανόητα», είπε. «Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος».

Ο ενδιαφερόμενος δεν σταμάτησε για να κάνει δηλώσεις στον Τύπο μετά την ακρόαση. Το όνομά του εμφανίζεται συχνά σε έγγραφα του φακέλου Έπστιν όπως δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε podcast όπου ήταν προσκεκλημένος τον Οκτώβριο του 2025, ο υπουργός ορκιζόταν ότι -αφού συναντήθηκε με τον Τζέφρι Έπστιν το 2005- δεν είδε ποτέ ξανά τον «αηδιαστικό χρηματομεσίτη». Ωστόσο, κατόπιν παραδέχτηκε, τον Φεβρουάριο, πως γευμάτισε το 2012 με τον Τζέφρι Έπστιν στο ιδιωτικό νησί του στην Καραϊβική.

«Είχα γευματίσει μαζί του στο νησί, ενώ έκανα οικογενειακές διακοπές με σκάφος. Η σύζυγός μου ήταν μαζί μου, όπως και τα τέσσερα παιδιά μου και οι νταντάδες τους», είπε στα μέσα Φεβρουαρίου, διαβεβαιώνοντας πως η επίσκεψη στο νησί αυτό δεν είχε διαρκέσει πάνω από μία ώρα.

Έχει ακόμη πει πως με τον Τζέφρι Έπστιν είχε ελάχιστη» επαφή από το 2005. Την εποχή εκείνη, σύμφωνα με τον Χάουαρντ Λάτνικ, οι δύο χρηματομεσίτες διέμεναν στην ίδια συνοικία της Νέας Υόρκης.

Βουλευτές των Δημοκρατικών επισήμαναν χθες τις αντιφάσεις του υπουργού σε όσα είπε με διαφορά μερικών εβδομάδων.

«Αν αισθανόσασταν άσχημα όταν ήταν παρών ο άνθρωπος αυτός -τον ρωτήσαμε ξανά και ξανά- γιατί πήγε στο νησί;», αφηγήθηκε ο Σουμπραμάνιαμ στον Τύπο.

«Είπε πως δεν θυμάται», η στάση του ήταν «ανεξήγητη», πρόσθεσε.

Ο ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής που ερευνά την υπόθεση Έπστιν, ο Τζέιμς Κόμερ, απέρριψε από την πλευρά του τις κατηγορίες των Δημοκρατικών αιρετών, τονίζοντας ότι ο Λάτνικ ήταν «πολύ συνεργάσιμος» όταν του τέθηκαν ερωτήσεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν στην ακρόαση.

Διάφορες προσωπικότητες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο επειδή πήγαν στο λεγόμενο «Νησί Έπστιν», στις αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όπου εισαγγελείς λένε πως ο χρηματομεσίτης, που πέθανε στη φυλακή το 2019, εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικες κοπέλες.

Η αναφορά του ονόματος κάποιου στα έγγραφα του φακέλου του Τζέφρι Έπστιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης πάντως δεν σημαίνει προφανώς a priori πως έκανε οτιδήποτε παράνομο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.