Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση πρώην μοντέλου, το οποίο είχε καταγγείλει ότι κρατώντας δονητή πάλεψε με τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος προσπάθησε να την κακοποιήσει με δόλωμα μελλοντική συνεργασία με τη Victoria’s Secret.

Η 50χρονη Ιταλίδα Ελιζαμπέτα Τάι Φερέτο είναι από τις πρώτες γυναίκες που κατήγγειλαν τον διαβόητο παιδόφιλο και τελευταία φορά έδωσε σημεία ζωής στις 22 Απριλίου.

Σύμφωνα με τη The Sun, η γυναίκα ζούσε στη Νέα Υόρκη από το 2001 και στις αρχές Απριλίου είχε ταξιδέψει στην περιοχή του Βένετο για να επισκεφθεί τους γονείς και τον αδελφό της. Ωστόσο, μετά την επιστροφή της στο Μανχάταν, η καθημερινή επικοινωνία με την οικογένειά της διακόπηκε αιφνιδιαστικά.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό της, ενώ η εξαφάνισή της δημιουργεί ερωτήματα, καθώς είναι ένα από τα πρώτα άτομα που κατήγγειλαν τον Έπστιν.

Το πρώην μοντέλο είχε αποκαλύψει πως γνώρισε τον Έπστιν χάρη στον ατζέντη της, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ισχυρός άνδρας θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τη Victoria’s Secret, αρκεί να τον επισκεπτόταν στο δωμάτιό του σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο.

Πράγματι, η συνάντηση κανονίστηκε και όταν η Φερέτο μπήκε στο δωμάτιο, είδε τον Έπστιν γυμνό πάνω στο γραφείο του.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, της ζήτησε να πάρει έναν δονητή στα χέρια της και να τον πλησιάσει για μασάζ. Εκείνη αρνήθηκε όμως και πέταξε το σεξουαλικό βοήθημα στο κεφάλι του και στη συνέχεια ακολούθησε πάλη, μέχρι που βγήκε από το δωμάτιο.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να ξεφύγει αμέσως, καθώς μια γυναίκα την άρπαξε από το μπράτσο, αναφέροντας: «Δεν μπορείς να φύγεις, δεν μπορείς να βγεις από εδώ μέσα».

Πλέον, την υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης την ερευνά η αστυνομία της Νέας Υόρκης.