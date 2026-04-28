Νέες συγκλονιστικές καταγγελίες έρχονται στο φως σχετικά με το διαβόητο ράντσο «Ζόρο» στο Νέο Μεξικό, που ανήκε στον δισεκατομμυριούχο παιδόφιλο, Τζέφρι Έπστιν, μέσα από αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ. Οι μαρτυρίες επιζώντων και αυτοπτών μαρτύρων περιγράφουν ένα σκηνικό ακραίας κακοποίησης, με αναφορές σε οργανωμένη διαστροφή, δολοφονίες, ακόμα και σε «ανθρώπινη φάρμα», όπου η συνεργός του Γκισλέιν Μάξγουελ φέρεται να αφαιρούσε νεογέννητα από τις μητέρες τους.

Οι αποκαλύψεις παρουσιάστηκαν μέσα από σειρά συνεντεύξεων στην εκπομπή 60 Minutes της Αυστραλίας, όπου περιγράφεται το απομονωμένο ράντσο ως ένα «φρούριο στην έρημο», στο οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ακόμα και άνδρες υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ το FBI φέρεται να αγνόησε πληροφορίες για πτώματα θαμμένα στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση αποκτά και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς οι αποκαλύψεις συμπίπτουν με την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Κάρολου στις ΗΠΑ για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ ζητά από τον μονάρχη να συναντήσει επιζώντες, ανακοινώνοντας ότι θα ασκήσει πιέσεις για μια σύντομη συνάντηση.

Η επιζήσασα Σοντέι Ντέιβις, η οποία είχε διακινηθεί από τον Έπστιν σε διάφορες τοποθεσίες, από νησιά της Καραϊβικής μέχρι τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Σεν Τροπέ, περιέγραψε το ράντσο ως το πιο τρομακτικό μέρος. Όπως ανέφερε, περνούσε ώρες κλεισμένη σε δωμάτιο «σαν ποντίκι σε παγίδα», περιμένοντας την εντολή για «μασάζ», το οποίο, όπως διευκρίνισε, σήμαινε «βιασμό, πλήρη και εξαναγκασμένο».

Το κολαστήριο

Μία από τις πιο σοκαριστικές καταγγελίες αφορά περιστατικά όπου άνδρες φέρονται να ναρκώνονταν και να βιάζονταν στο ράντσο. Η Δημοκρατική βουλευτής, Μελάνι Στάνσμπερι, δήλωσε ότι άνδρας κατήγγειλε πως οδηγήθηκε στο ράντσο, ναρκώθηκε και είδε μπροστά του να βιάζονται πολλοί νεαροί άνδρες. Όπως σημείωσε, ο Έπστιν και η Μάξγουελ ήταν «κατά συρροή κακοποιητές» και «υπερ-αρπακτικά».

Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι καταγγελίες για δύο γυναίκες που φέρονται να δολοφονήθηκαν στο ράντσο. Σύμφωνα με διαρρεύσαν email που εστάλη στο FBI το 2019 αλλά αγνοήθηκε, οι γυναίκες στραγγαλίστηκαν κατά τη διάρκεια βίαιου σεξ. Η Στάνσμπερι ανέφερε ότι η καταγγελία ταίριαζε με το μοτίβο διακίνησης και κακοποίησης γυναικών, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Οι έρευνες στο ράντσο περιλάμβαναν πλήρη χαρτογράφηση των 7.500 στρεμμάτων και τεχνική ανάλυση δεδομένων, ενώ εντοπίστηκαν χειρόγραφα γράμματα, έγγραφα και βιβλία. Η ίδια δεσμεύτηκε να μετατρέψει τα «αρχεία Έπστιν σε δίκες Έπστιν».

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει επίσης την εμμονή του Έπστιν με τη δημιουργία «τέλειας γενετικής δεξαμενής». Η Ντέιβις θυμάται περιπτώσεις κοριτσιών που ξυπνούσαν σε σκοτεινά δωμάτια με γιατρούς από πάνω τους, χωρίς να γνωρίζουν τι ιατρικές πράξεις είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για γέννηση παιδιού που αφαιρέθηκε από τη μητέρα του από τη Μάξγουελ, ενώ συζητήσεις φέρονται να γίνονταν για δημιουργία «τέλειων μωρών».

Άλλο email από τα λεγόμενα «αρχεία Έπστιν» υποστηρίζει ότι ο Έπστιν ήταν διατεθειμένος να επενδύσει σε πρόγραμμα ανθρώπινης κλωνοποίησης και «σχεδιασμένων μωρών», υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο πολιτειακός βουλευτής Άντριου Ρομέρο χαρακτήρισε τις καταγγελίες για συγκομιδή οργάνων και εξαναγκασμένες εγκυμοσύνες ως «υλικό ταινίας τρόμου».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι καταγγελίες για συγκάλυψη. Ο πρώην γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Έκτορ Μπαλντέρας, δήλωσε ότι το 2019 του ζητήθηκε να «κάνει πίσω» από τις ομοσπονδιακές αρχές, ενώ αργότερα διαπίστωσε ότι το FBI αγνόησε πληροφορίες για δολοφονίες, ισχυριζόμενο ότι δεν υπήρχε «πιθανή αιτία» για έρευνα.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ νομοθέτες στο Νέο Μεξικό έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για καταγγελίες ότι θύματα διακινήθηκαν, κακοποιήθηκαν και θάφτηκαν μυστικά στο ράντσο. Η λεγόμενη «επιτροπή αλήθειας» διαθέτει προϋπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων για να διερευνήσει τι συνέβη και ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται.

Το ράντσο πλέον έχει μετονομαστεί σε «Σαν Ράφαελ»

Παράλληλα, νέα στοιχεία κάνουν λόγο για «ύποπτο» αχυρώνα στο ράντσο, ο οποίος ενδέχεται να έκρυβε αποτεφρωτήρα. Η έρευνα εντάθηκε μετά τη δημοσιοποίηση άνω των τριών εκατομμυρίων εγγράφων στο πλαίσιο του νόμου διαφάνειας για τα αρχεία Έπστιν, σύμφωνα με το δημοσίευμα στη Sun.

Η Ντέιβις περιέγραψε το ράντσο ως ένα απομονωμένο και τρομακτικό μέρος, όπου «όσο δυνατά κι αν φώναζες, κανείς δεν μπορούσε να σε ακούσει». Όπως δήλωσε, δεν αναμένει πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, υποστηρίζοντας ότι όσοι εμπλέκονται στη συγκάλυψη έχουν φροντίσει να παραμείνει έτσι.

Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς Κάρολος δεν αναμένεται να συναντήσει θύματα κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με επιστολή των νομικών του εκπροσώπων, η οποία επικαλείται «εν εξελίξει αστυνομικές έρευνες» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο επίκεντρο του σκανδάλου στη Βρετανία βρίσκεται και ο αδελφός του βασιλιά, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, ενώ το όνομά του έχει εμπλακεί στα αρχεία Έπστιν. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, έδωσε τέλος στη ζωή της.