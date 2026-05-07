Συναγερμός σήμανε στον Ασπρόπυργο για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης όταν αυτοκίνητο παρέσυρε νεαρό αναβάτη πατινιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της συμβολής των οδών Θρασύβουλου και Αθανασίου Τσίγκου.

Ο 12χρονος οδηγός του πατινιού έχει διασωληνωθεί και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο.

Σύμφωνα με μάρτυρα ο ανήλικος φορούσε κράνος, το οποίο κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα STOP.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σοβαρά τραύματα στο θώρακα, ενώ διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Το παιδί αναμένεται να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».