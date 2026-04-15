Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση του 23χρονου για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι, καθώς από τους τρεις συλληφθέντες, είναι ο μοναδικός που παρέχει λεπτομέρειες για όσα προηγήθηκαν πριν η Μυρτώ χάσει τη ζωή της, όπως ότι η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης.

Ο νεαρός υποστήριξε ότι ήταν φίλος της νεαρής και πως εκείνη τον κάλεσε να πάνε μαζί στο ξενοδοχείο, όπου στη συνέχεια συνάντησαν τα άλλα δύο άτομα και όλοι μαζί έκαναν χρήση ναρκωτικών.

«Γύρω στις 00.30 πήγαμε με τη 19χρονη στο ξενοδοχείο για να κάτσουμε. Γύρω στις 02.00 σκεφτήκαμε να κάνουμε χρήση ναρκωτικών. Η 19χρονη είπε ότι θα πάρει τηλέφωνο έναν φίλο της να μας φέρει κοκαΐνη», κατέθεσε ο 23χρονος, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών -που έχει απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. στο πρόσφατο παρελθόν- είναι το άτομο που έφερε τα ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τα πράγματα να πάρουν τραγική κατάληξη αργότερα.

«Μετά από λίγο, ήρθε ο 26χρονος και έφερε κοκαΐνη. Μετά από μια ώρα ο 26χρονος πήγε και έφερε επιπλέον ναρκωτικά, ενώ ήρθε μαζί του και ο 22χρονος, που όμως δεν έκανε χρήση. Μετά από λίγο η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της», κατέθεσε ο νεαρός με βάση την εκπομπή του ΑΝΤ1.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να φανερώσουν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, με την ιατροδικαστική να αποδίδει τον θάνατο της 19χρονης σε ανακοπή καρδιάς.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τον θάνατο της 19χρονης:

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».