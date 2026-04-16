Ένα σπάνιο κοσμικό ραντεβού που όμοιό του δεν έχει καταγραφεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία αναμένεται να λάβει χώρα το 2029. Ο αστεροειδής Απόφηος (Apophis), που πήρε το όνομά του από τον αρχαίο Αιγύπτιο θεό του σκότους και της καταστροφής, κατευθύνεται προς τον πλανήτη μας, με τη NASA να παρακολουθεί στενά την πορεία του.

Πιο κοντά και από τους δορυφόρους

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο Απόφηος θα πλησιάσει τη Γη στις 13 Απριλίου 2029, φτάνοντας σε απόσταση μόλις 32.000 χιλιομέτρων από την επιφάνειά της. Η απόσταση αυτή είναι συγκλονιστική, αν σκεφτεί κανείς ότι ο αστεροειδής θα βρεθεί πιο κοντά μας από πολλούς τεχνητούς δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά. Το μέγεθός του προκαλεί δέος: με μήκος 450 μέτρα, είναι ψηλότερος από τον Πύργο του Άιφελ. Η NASA τονίζει πως είναι εξαιρετικά σπάνιο για ένα τόσο μεγάλο ουράνιο σώμα να πλησιάζει τόσο πολύ τη Γη, ενώ θα είναι ορατό με γυμνό μάτι από το ανατολικό ημισφαίριο.

Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης;

Παρά τον χαρακτηρισμό του ως «δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής», οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί. Μετά από ακριβείς υπολογισμούς, η NASA επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης για τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια.



«Πρόκειται για ένα γεγονός που πιθανότατα δεν έχει ξανασυμβεί σε ολόκληρη την καταγεγραμμένη ιστορία», αναφέρει η διαστημική υπηρεσία. Είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα διαθέτει την τεχνολογία όχι μόνο να προβλέψει μια τέτοια διέλευση, αλλά και να την παρατηρήσει με λεπτομέρεια.

Διαστημική «καταδίωξη» από NASA και ESA

Η ιστορική αυτή ευκαιρία δεν θα πάει χαμένη.

Η ESA (Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία) ετοιμάζει ένα σκάφος που θα «σκιάσει» τον αστεροειδή κατά τη διαδρομή του.

Η NASA έχει ήδη ανακατευθύνει το σκάφος OSIRIS (πρώην OSIRIS-REx) για να ακολουθήσει τον Απόφηο και να μελετήσει τη σύστασή του.

Ένα απομεινάρι από τη γέννηση του Ηλιακού Συστήματος

Ο Απόφηος είναι ένα «χρονικό απολίθωμα» ηλικίας 4,6 δισεκατομμυρίων ετών. Προέρχεται από την κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, όμως η βαρυτική επιρροή γιγάντιων πλανητών, όπως ο Δίας, μετέβαλε την τροχιά του με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, φέρνοντάς τον στη γειτονιά της Γης.



Ανακαλύφθηκε το 2004 και από τότε αποτελεί το επίκεντρο της παγκόσμιας αστρονομικής κοινότητας. Το όνομά του, που παραπέμπει στον «θεό του χάους», επιλέχθηκε ακριβώς λόγω της τρομακτικής καταστροφικής ισχύος που θα είχε αν ποτέ χτυπούσε τον πλανήτη μας, σύμφωνα με το Skynews.