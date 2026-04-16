Η αστυνομία στο Σικάγο διεξάγει έρευνα για απειλή τοποθέτησης βόμβας στην κατοικία του Τζον Πρέβοστ, αδερφού του Πάπα Λέοντα, στην περιοχή Νιου Λένοξ του Ιλινόι. Παρά την κινητοποίηση των αρχών το βράδυ της Τετάρτης, η αρχική αυτοψία στο κτίριο δεν απέδωσε ευρήματα, καθώς δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες ύλες.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ποντίφικα. Ο Τραμπ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Πάπα Λέοντα, ο οποίος κατάγεται από το Σικάγο, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε από τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.



Η αστυνομία του Νιου Λένοξ, αφού έλαβε την πληροφορία για βόμβα σε μια ιδιωτική κατοικία εκκένωσε τα γειτονικά σπίτια και ερεύνησε την περιοχή. Οι αστυνομικοί «έπειτα από διεξοδική έρευνα, συμπέραναν ότι η απειλή ήταν αβάσιμη και δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί ή επικίνδυνα υλικά», ανέφερε. Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται για να βρεθεί η «πηγή» της λανθασμένης πληροφορίας.



Σε μια ασυνήθιστη κριτική του, ο πάπας, από το Καμερούν όπου πραγματοποιεί περιοδεία, κατήγγειλε τους ηγέτες που δαπανούν δισεκατομμύρια σε πολέμους και είπε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους». Αν και χαρακτήρισε υπερβολικά φιλελεύθερο και «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» τον πάπα, ο Τραμπ από την πλευρά του επαίνεσε τον αδελφό του, τον Λούις, που ζει στη Φλόριντα και στηρίζει το κίνημα MAGA.



Ο Τζον Πρέβοστ είναι ένας άλλος από τους μεγαλύτερους αδελφούς του πάπα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.