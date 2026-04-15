Ο πάπας Λέων ΙΔ’ ταξιδεύει σήμερα για το Καμερούν, όπου αναμένεται να κάνει έκκληση για ειρήνη στη σκιά της σύγκρουσης στις αγγλόφωνες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του δεύτερου σκέλους της φιλόδοξης δεκαήμερης περιοδείας του σε τέσσερις αφρικανικές χώρες.

Ο πάπας, ο οποίος δέχτηκε και πάλι επίθεση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αντίθεση του ποντίφικα στον πόλεμο στο Ιράν, θα μεταβεί στο Καμερούν από την Αλγερία όπου άσκησε κριτική για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις «νεοαποικιακές» παγκόσμιες δυνάμεις.

Ο πάπας Λέων, ο οποίος αναχώρησε σήμερα το πρωί από το Αλγέρι, αναμένεται να προσγειωθεί στο Γιαουντέ, την πρωτεύουσα του Καμερούν, γύρω στις 3:20 μ.μ (1420 GMT), προτού συναντηθεί με τον πρόεδρο Πολ Μπίγια και απευθυνθεί σε ηγέτες της χώρας.

Το Καμερούν είναι μια πρώην γερμανική αποικία που διαιρέθηκε από τη Βρετανία και τη Γαλλία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την τελευταία δεκαετία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε επεισόδια βίας μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και αυτονομιστικών ομάδων στις δύο αγγλόφωνες περιοχές του.

Μια αυτονομιστική ομάδα δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ανοίξει έναν «ασφαλή διάδρομο» για τρεις ημέρες ώστε να επιτραπεί στους πολίτες και τους επισκέπτες να μετακινούνται ελεύθερα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πάπα.

Ο πάπας Λέων, με καταγωγή από το Σικάγο, επιλέχθηκε να ηγηθεί της Καθολικής Εκκλησίας τον περασμένο Μάιο, μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου.

Κρατούσε σχετικά χαμηλό προφίλ τους πρώτους 10 μήνες της θητείας του, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει αρχίσει να μιλάει ανοιχτά για μια σειρά θεμάτων και είναι σφοδρός επικριτής του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο πάπας ταξιδεύει σχεδόν 18.000 χιλιόμετρα σε περιοδεία στην Αφρική

Ο Τραμπ αποκάλεσε τον ποντίφικα «απαίσιο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή παρά τις αντιδράσεις από τους Χριστιανούς των ΗΠΑ σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Ο πάπας δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να επικρίνει τον πόλεμο, ανεξάρτητα από τα σχόλια του Τραμπ.

Ο πάπας Λέων, 70 ετών, σχετικά νέος για έναν πάπα και με καλή υγεία, πραγματοποιεί μια από τις πιο περίπλοκες περιοδείες που έχουν προγραμματιστεί για έναν ποντίφικα εδώ και δεκαετίες.

Διασχίζει σχεδόν 18.000 χιλιόμετρα με 18 πτήσεις προς 11 πόλεις και πρόκειται να επισκεφθεί την Αγκόλα και την Ισημερινή Γουινέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πάπας θα ταξιδέψει την Πέμπτη στη Μπαμέντα, τη μεγαλύτερη αγγλόφωνη πόλη του Καμερούν. Η πιο σημαντική εκδήλωση της περιοδείας του πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στο Καμερούν την Παρασκευή, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού περίπου 600.000 άνθρωποι αναμένονται για τη λειτουργία στην παραθαλάσσια πόλη Ντουάλα.