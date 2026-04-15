Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε την επίθεσή του προς τον πάπα Λέοντα και δήλωσε ότι είναι «απαράδεκτο» το Ιράν να διαθέτει πυρηνική βόμβα.

«Θα πει κάποιος στον πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες, και ότι είναι απολύτως απαράδεκτο το Ιράν να διαθέτει πυρηνική βόμβα;», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η νέα ανάρτηση που στρέφεται κατά του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έρχεται μετά τις επικρίσεις που είχε εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. «Είμαι συγκλονισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ίδια «δεν είναι πλέον το ίδιο πρόσωπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Μελόνι δεν στηρίζει κρίσιμα ζητήματα, όπως, τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τις προσπάθειες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. «Δεν θέλει να μας βοηθήσει με το ΝΑΤΟ, δεν θέλει να μας βοηθήσει να ξεφορτωθούμε τα πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ διαφορετική από ό,τι πίστευα», δήλωσε.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και για ζητήματα ενεργειακής πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Ιταλίας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα έλεγε μόλις πριν από έναν μήνα, όταν ο Τραμπ χαρακτήριζε τη Μελόνι «σπουδαία ηγέτιδα» και «φίλη», επισημαίνοντας ότι «προσπαθεί πάντα να βοηθήσει». Η αλλαγή στάσης υποδηλώνει ένα σαφές ρήγμα στις σχέσεις των δύο πλευρών, το οποίο φαίνεται να βαθαίνει.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τις δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι για τον πάπα, τις οποίες έκανε τη Δευτέρα (13/4). Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα σχόλια του Τραμπ προς τον ποντίφικα.

Εντωμεταξύ, με μία δεύτερη ανάρτησή του πριν από λίγες ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε κατά του ΝΑΤΟ γράφοντας για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία:

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί στο μέλλον. Πρόεδρος Τραμπ».