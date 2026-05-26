Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, καλεί την ΕΕ να επιταχύνει επειγόντως την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη, ως τη μόνη επεκτάσιμη, εγχώρια και ανθεκτική απάντηση στη συνεχιζόμενη αστάθεια των τιμών της ενέργειας.

Με τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας να αναμένεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος – η μεγαλύτερη άνοδος από το 2022 – η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς το κόστος της ενέργειας είναι συνήθως δύο έως τέσσερις φορές υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες μεγάλες περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Schneider Electric καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση ως «συμπληρωματικά μέτρα» για το κλίμα και να τα αναγνωρίσουν ως τους μοναδικούς επεκτάσιμους, εγχώριους ενεργειακούς πόρους της Ευρώπης. Η επιτάχυνσή τους έχει τη δυνατότητα να αποδεσμεύσει τουλάχιστον 250 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2040, μειώνοντας τη ζήτηση ενέργειας, περιορίζοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα.

Η Ευρώπη παραμένει δομικά εκτεθειμένη: η ΕΕ εξακολουθεί να βασίζεται στις εισαγωγές για σχεδόν το 60% της ενέργειας της, με κόστος 336,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Αυτό καθιστά τα νοικοκυριά, τη βιομηχανία και τις δημόσιες υπηρεσίες ευάλωτα στις διακυμάνσεις των παγκόσμιων αγορών ορυκτών καυσίμων και στους γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς. Η Schneider Electric υποστηρίζει ότι η ενεργειακή απόδοση και η ηλεκτροκίνηση των τελικών χρήσεων μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα με ταχεία απόσβεση, παρέχοντας άμεση ανακούφιση και επιταχύνοντας παράλληλα τη μετάβαση σε ένα ισχυρότερο, πιο αυτόνομο ενεργειακό σύστημα.

Η Schneider Electric καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε πέντε μέτρα πολιτικής:

Εφαρμογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης με σύντομο χρόνο απόσβεσης

Ζητά υποστήριξη και κίνητρα για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν δοκιμασμένες λύσεις ενεργειακής απόδοσης με γρήγορη απόδοση, οι οποίες μειώνουν τη ζήτηση μέσα σε λίγους μήνες.

Κτίρια: άτοκα δάνεια για την επέκταση των συνδεδεμένων συστημάτων ελέγχου και της διαχείρισης της ενέργειας των κτιρίων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της θέρμανσης, της ψύξης, του εξαερισμού και του φωτισμού σε πραγματικό χρόνο – μειώνοντας τους λογαριασμούς τώρα και προετοιμάζοντας τα κτίρια για ηλεκτροκίνητη θέρμανση και ανταπόκριση στη ζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μειωθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ κατά 5-6%.

Βιομηχανία: στοχευμένη στήριξη, ιδίως για τις ΜΜΕ, για την επέκταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και μέτρων χαμηλού ή μηδενικού κόστους που μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση έως και 30 % με την πάροδο του χρόνου και να δημιουργήσουν τις βάσεις για ψηφιοποιημένη παραγωγή.

Να εφαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και τα κτίρια – γρήγορα και με αυστηρότητα

Πλήρης εφαρμογή της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (EED) και της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) προκειμένου να αξιοποιηθούν τα βραχυπρόθεσμα οφέλη της αντιμετώπισης της κρίσης, ειδικότερα:

Ταχεία εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) στο πλαίσιο της EPBD, τα οποία μπορούν να επιφέρουν ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 450 TWh, μείωση εκπομπών CO2 κατά 64 Mt και μείωση των λογαριασμών ενέργειας κατά 36 δισ. ευρώ.

Ενίσχυση των ενεργειακών ελέγχων της EED, απαιτώντας την εφαρμογή των συστάσεων – ξεκινώντας από τις ΜΜΕ, με τη στήριξη χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης και ενέργειας ως υπηρεσίας.

Επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης με στοχευμένα κίνητρα

Παρότι παράγεται όλο και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, μεγάλο μέρος του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ενέργεια – δηλαδή η πλευρά της ζήτησης – δεν έχει ακόμη στραφεί στην ηλεκτρική ενέργεια. Όσο οι άνθρωποι οδηγούν βενζινοκίνητα οχήματα και θερμαίνουν τα σπίτια τους με φυσικό αέριο, η Ευρώπη θα βρίσκεται στο έλεος της εισαγόμενης ενέργειας και των διακυμάνσεων των τιμών.

Η ταχύτερη ηλεκτροκίνηση θα ενσωματώσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας την έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων. Αυτό έχει τη δυνατότητα να αντιστρέψει μια δεκαετή τάση στασιμότητας στην Ευρώπη, στο 21% (10% πίσω από την Κίνα), όπου λαμβάνει χώρα ταχεία ηλεκτροκίνηση. Η Schneider Electric ζητά:

Μια σημαντική αύξηση της χρήσης αντλιών θερμότητας (οι οποίες είναι 3-5 φορές πιο αποδοτικές από τους λέβητες φυσικού αερίου), με στόχο ένα εκατομμύριο εγκαταστάσεις ετησίως έως το 2030. Αυτό απαιτεί υποστηρικτικά μέτρα που μειώνουν τα αρχικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων επιλογών όπως η κοινωνική μίσθωση.

Ταχύτερη ηλεκτροκίνηση των μεταφορών μέσω στοχευμένων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων που επιταχύνουν την ηλεκτροκίνηση του εταιρικού στόλου, συμβάλλοντας στην επέκταση της αγοράς μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων.

Χρήση της φορολογίας και της χρηματοδότησης για τη μετατόπιση της ζήτησης από τα ορυκτά καύσιμα προς την καθαρή ηλεκτρική ενέργεια

Η Schneider Electric καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να καταστήσουν την ηλεκτροκίνηση οικονομικά ελκυστική με τους εξής τρόπους:

Μείωση των φόρων επί της ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης όπου είναι δυνατόν), προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ των τιμών λιανικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Την ανακατεύθυνση και τον εξορθολογισμό της πρόσβασης στη δημόσια χρηματοδότηση για την κλιμάκωση της αποδοτικότητας και της ηλεκτροκίνησης – συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των εσόδων από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Τη διατήρηση τυχόν προσωρινών μέτρων στήριξης, όπως η επιβολή ανώτατων ορίων ή η επιδότηση των τιμών του φυσικού αερίου, σε ελάχιστο βαθμό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό καθυστερεί τις επενδύσεις σε πόρους καθαρής ενέργειας.

Αξιοποίηση της αυτοπαραγωγής, της ευελιξίας και των έξυπνων δικτύων για μείωση των λογαριασμών

Απομάκρυνση των εμποδίων και δημιουργία κινήτρων για ευελιξία, αποθήκευση και ψηφιοποίηση, με στόχο τη μείωση της αιχμής ζήτησης και του κόστους του συστήματος. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν:

Προώθηση της ευελιξίας σε κτίρια και βιομηχανίες μέσω φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες, συστημάτων αποθήκευσης και ψηφιακών συστημάτων ελέγχου, καθώς και υποστήριξη της ανταπόκρισης στη ζήτηση.

Ταχύτερη και ποιοτικότερη εγκατάσταση έξυπνων μετρητών με έμφαση στη λειτουργικότητα, την πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο και τη διαλειτουργικότητα – δίνοντας προτεραιότητα στα μεγάλα εμπορικά κτίρια, τη βιομηχανία και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Ένα πιο ψηφιακό δίκτυο και εξυπνότερος σχεδιασμός δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης τεχνολογιών ενίσχυσης του δικτύου, δεικτών απόδοσης (KPI) βασισμένων στα αποτελέσματα και τιμολογιακών δομών που επιβραβεύουν τη μείωση των αιχμών και την κατανάλωση που δεν επιβαρύνει το δίκτυο.

Ο Laurent Bataille, Executive Vice President, Europe Operations της Schneider Electric, δήλωσε: «Η έκκληση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δώσουν προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση είναι εξίσου επίκαιρη σήμερα όσο ήταν και πριν από τέσσερα χρόνια. Οι λύσεις δεν έχουν αλλάξει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ευρώπη έχει περάσει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη – χωρίς να σημειώσει την πρόοδο που θα έπρεπε για να προστατευθεί από τις διακυμάνσεις των τιμών και τα εξωφρενικά υψηλά κόστη που καθιστούν τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία της τόσο ευάλωτα.

Η εφησυχασμός είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός κίνδυνος για την Ευρώπη. Τα σχέδια για την επιδότηση των ενεργειακών δαπανών αποτελούν προσωρινές λύσεις και είναι ανεπαρκή μακροπρόθεσμα. Η Ευρώπη χρειάζεται μια διαρθρωτική αλλαγή – μια αλλαγή που θα παρέχει κίνητρα για την υιοθέτηση λύσεων καθαρών τεχνολογιών, ώστε οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να αλλάξουν οριστικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την ενέργεια. Χρειαζόμαστε πολιτικές που προωθούν ένα ενεργειακό σύστημα κατασκευασμένο στην Ευρώπη, για την Ευρώπη – μειώνοντας την έκθεση στη μεταβλητότητα, επιτρέποντας έναν καθαρό και αξιόπιστο εφοδιασμό και διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική.»