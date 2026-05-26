Στη Βαλένθια εξακολουθούν να θεωρούν πως ο Ζαν Μοντέρο θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν και πως έχει ήδη επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το ρεπορτάζ επιμένει πως ο Ολυμπιακός παραμένει το ξεκάθαρο φαβορί για την απόκτησή του και πως υπάρχει εδώ και καιρό προχωρημένη κατάσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Παναθηναϊκός ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα, έκανε κίνηση για τον παίκτη-αποκάλυψη της φετινής σεζόν στη Euroleague, πλησίασε τον μάνατζέρ του και του κατέθεσε μία εξαιρετική οικονομικά πρόταση.