Η Ματούλα Ζαμάνη τοποθετήθηκε για τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί μετά την εμφάνισή της σε συναυλία, όταν κάποια στιγμή έβγαλε την μπλούζα της μπροστά στο κοινό. Η ίδια υποστήριξε ότι ο θόρυβος που δημιουργήθηκε δεν ήταν τυχαίος, κάνοντας λόγο για «πολιτική σκοπιμότητα», ενώ σημείωσε πως πρόκειται για μια κίνηση που κάνει στις live εμφανίσεις της εδώ και περίπου πέντε χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα σχόλια και την κριτική που δέχτηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν την επηρέασε σε βάθος.

Η Ματούλα Ζαμάνη περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε την έκταση που πήρε το γεγονός ότι έβγαλε την μπλούζα της, λέγοντας πως βρισκόταν στο σπίτι της μητέρας της όταν άρχισαν να την καλούν επανειλημμένα άγνωστοι αριθμοί: «Να με ταρακουνήσει τι; Έχω πάει στη μάνα μου και φεύγω να πάρω κάτι πράγματα και βαράει το τηλέφωνό μου συνέχεια και λέω “έλα Παναγία μου”. Άγνωστα δεν σηκώνω, γιατί γίνεται της μουρλής. Το σηκώνω, γιατί χτυπούσε συνέχεια και λέω “ναι;” και μου λένε “γεια σας κυρία Ζαμάνη, τι έχετε να δηλώσετε για αυτό που έχει γίνει;”. Και λέω “τι έχει γίνει;”. Μου απαντούν “α, δεν έχετε δει;”. Λέω “μισό λεπτάκι να μπω να δω και ξανά μιλάμε σε δυο λεπτά”. Στεναχωρήθηκα πιο πολύ για τη μητέρα μου και την αδελφή μου που τις έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο».

