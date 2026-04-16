Ο πάπας Λέων κατέκρινε σφόδρα τους ηγέτες που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε πολέμους και δήλωσε ότι ο κόσμος «ρημάζεται από μια χούφτα τυράννους», σε ασυνήθιστα επικριτικά σχόλια σήμερα από το Καμερούν, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του επιτέθηκε ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λέων, ο πρώτος αμερικανός πάπας, κατέκρινε επίσης τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογούν πολέμους και προέτρεψε να υπάρξει μια «καθοριστική αλλαγή πορείας» στη διάρκεια συνάντησης που είχε στη μεγαλύτερη πόλη αγγλόφωνων περιοχών του Καμερούν.

«Οι κύριοι του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν πως αρκεί μόλις μια στιγμή για να καταστρέψεις, όμως συχνά μια ολόκληρη ζωή δεν φθάνει για να ξαναχτίσεις», δήλωσε ο ποντίφικας.

«Κάνουν τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για δολοφονίες και καταστροφή, ωστόσο οι πόροι που χρειάζονται για επούλωση, για εκπαίδευση και για αποκατάσταση δεν βρίσκονται πουθενά».