Η ΑΕΚ έδωσε μεγάλη μάχη στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια και έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή, όμως το τέρμα του Παλαθόν για το 3-1 «έσβησε» τις ελπίδες πρόκρισης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στην Cosmote TV στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνολική πορεία της ομάδας, αλλά και για τη δυναμική παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες.

Τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Όπως είπα στους παίκτες μία λέξη, περηφάνια. Όχι μόνο για σήμερα αλλά και τη διαδρομή. Τρομερή αγωνιστική συμπεριφορά σήμερα. Κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο.

Αποκλειστήκαμε αλλά μεγάλο μπράβο. Έχουμε μία αναμέτρηση σε δύο μέρες και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Υπερηφάνεια για τον κόσμο που ήταν εδώ σήμερα και γέμισε το γήπεδο.

Πηγή έμπνευσης το χειροκρότημα. Ήταν μία εκπληκτική αναμέτρηση. Είχαμε ευκαιρίες και στις δύο αναμετρήσεις. Κάναμε ένα παιδικό λάθος και και δεχθήκαμε το γκολ.

Ήταν σχεδόν… βίαιο το ματς, είχε μεγάλη ένταση. Γύρω στο 60-65 εκεί χρειαστήκαμε τον κόσμο για να συνεχίσουμε και εκείνος μας έδωσε την ώθηση. Πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι για την πρώτη σεζόν της νέας ομάδας. Χρειαζόμασταν βοήθεια από τον πάγκο, δυστυχώς δεν είχαμε περισσότερους παίκτες έτοιμους για το παιχνίδι».