Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ανατρέψει το δύσκολο σκηνικό που είχε διαμορφωθεί, καθώς το 3-0 στη Μαδρίτη αποδείχθηκε καθοριστικό παρά το 3-1 που πέτυχε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση έμεινε εκτός συνέχειας στο Conference League, με αποτέλεσμα να χαθούν και οι τελευταίες ελληνικές ελπίδες για είσοδο στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης της UEFA.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία στη 11η θέση, όμως τη νέα σεζόν θα εκκινήσει από την 12η θέση του country ranking, καθώς την 11η θέση θα καταλάβει η Πολωνία.

Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τη σεζόν 2027/2028, ο πρωταθλητής της Super League δεν θα εξασφαλίζει πλέον απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, αλλά θα ξεκινά από τα play-offs του μονοπατιού των πρωταθλητών.

Ο δεύτερος του πρωταθλήματος θα μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος θα ξεκινά από τον αντίστοιχο γύρο του Europa League, ο τέταρτος από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο Κυπελλούχος θα συμμετέχει στα play-offs του Europa League.

Η θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA από τη νέα σεζόν:

9. Τουρκία 46.375 – 1.200 βαθμοί

10. Τσεχία 43.025 – 1.200 βαθμοί

11. Πολωνία 42.125 – 0 βαθμοί

12.Ελλάδα 42.012 – 0 βαθμοί

13. Δανία 34.306 – 0 βαθμοί