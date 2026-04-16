Σημαίες του Ηρακλή, με τους οπαδούς του οποίου διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, έχουν οι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο στην εξέδρα που τους φιλοξενεί στην Allwyn Arena, στη ρεβάνς με την ΑΕΚ για τους προημιτελικούς του Europa Conference League.

Η νίκη με 3-0 στον πρώτο αγώνα έχει δώσει πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους Ισπανούς, οι οποίοι θα έχουν τη συμπαράσταση και 1.500 οπαδών, καθώς τόσα είναι τα εισιτήρια που προμηθεύτηκαν για τη ρεβάνς.

Αυτά τα εισιτήρια δεν πήγαν μόνο σε ισπανικά χέρια αλλά και σε ελληνικά, καθώς η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει σύνδεσμο οπαδών στην Ελλάδα και κάποια μέλη του βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι φίλοι της ισπανικής ομάδας πήραν από νωρίς τις θέσεις τους στην Allwyn Arena και στην εξέδρα τους ξεχωρίζουν και οι σημαίες του Ηραλλή, με τους οπαδούς του οποίου έχουν εξαιρετικές σχέσεις εδώ και χρόνια.